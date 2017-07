Perrett remercie Brodeur-Jourdain de l'avoir aidé à combattre son alcoolisme

Partager

Le gros joueur de ligne offensive, qui a pris a retraite au début de la présente saison, raconte dans l'article que Brodeur-Jourdain l'avait aidé à être sobre depuis quatre ans.

«Jeff avait une faiblesse qu’il devait corriger et je l’ai soutenu de la meilleure façon que je pouvais, mon aide fut immédiate, a déclaré Brodeur-Jourdain au micro des Amateurs de sports. C’était la chose la plus naturelle à faire, c’est un ami qui était dans le besoin. Je l’ai trouvé très fort de révéler son problème à ses amis, c’est la plus grande forme de courage. Quand tu fais connaître ta faiblesse, ça signifie que tu es prêt à passer à un autre chapitre.»

Le centre de la ligne offensive des Alouettes a indiqué que depuis que Perrett a pris sa retraite, ils se parlent une fois par semaine.

«Il ne m’a jamais parlé de cet article, ce fut une surprise, ça m’a ému», a admis le sympathique joueur des Alouettes.

Brodeur-Jourdain a dévoilé que son ex-coéquipier avait vécu chez lui l’année dernière, alors que sa famille était à New York.

«On a développé des liens qui vont perdurer, c’est une amitié qui transcende le monde sportif», a-t-il déclaré.

Les Alouettes affrontent les Blue Bombers à Winnipeg, jeudi soir, et Brodeur-Jourdain est confiant à la veille du match, car il croit qu’ils ont corrigé certaines lacunes.

Le match sera d’ailleurs présenté sur les ondes du réseau Cogeco avec Jean St-Onge à l’animation et Steve Charbonneau à l’analyse.

«On s’améliore de semaine en semaine. La semaine dernière on a gagné près de 500 verges contre le Rouge et Noir d’Ottawa mais quand on arrive dans la zone payante, on a de la misère à marquer des points. Jacques (Chapdelaine) a recréé ces situations à l’entraînement afin que l’on se retrouve comme dans un match», a expliqué Brodeur-Jourdain.