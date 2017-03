P.K. Subban : un amour partagé

Partager

Après avoir passé un long moment loin du CH, P.K. Subban a fait son grand retour hier, 2 mars, sur la glace du Centre Bell de Montréal pour jouer contre son ancienne équipe de cœur, les Canadiens, que le défenseur avait quitté en juin dernier.

Après une ovation bruyante de la part du public, P.K. Subban a également pu voir une courte vidéo hommage lui être dédiée avant le début du match.



Ému aux larmes de cette attention, P.K. Subban n'a pu s'empêcher, après coup, de déclarer son amour pour la ville de Montréal sur les réseaux sociaux, s'exprimant d'un simple « Montréal je t'aime! ».



À la suite de cette publication, les réactions ont été quasi unanimes et un bon nombre y est allé de son petit commentaire pour vanter les mérites du joueur ontarien.





« Nous t'aimons également PK, une belle erreur cet échange...», s'exprime l'un, alors qu'un autre le qualifie de « héros ». Enfin, certains lui assurent qu'il « manquera toujours à Montréal ».

De jolies déclarations mutuelles entre un athlète et ses fans aimants, et des commentaires presque sans fin sur le web, qui témoignent du lien fort qui unit P.K. Subban aux Canadiens et ses admirateurs et admiratrices, presque pour toujours, semble-t-il.

Crédit photo : Capture Twitter



