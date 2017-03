P.K. Subban fond en larmes (vidéos)

Avant le début de la rencontre, la foule du Centre Bell scandait « P.K.! P.K! P.K! ».

Une vidéo des exploits de l’ex-défenseur du Canadien et de son implication à Montréal a été projetée sur le tableau indicateur alors que les partants des deux équipes étaient sur la patinoire avant l'interprétation des hymnes nationaux.

La vidéo hommage du Canadien:

Subban, visiblement émotif, a pleuré à chaudes larmes face à cette déferlante d’amour, tout en saluant les spectateurs avec son bâton ainsi qu’en hochant la tête.

La réaction de P.K. Subban:

What a moment in Montreal as P.K. Subban gets a massive standing ovation from @CanadiensMTL fans. pic.twitter.com/aH4c8G57Fm