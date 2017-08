«On va sortir avec énormément d'énergie» - Martin Bédard

Partager

Le match sera retransmis sur les ondes du réseau Cogeco avec Jean St-Onge à la description et Steve Charbonneau à l’analyse.

Martin Bédard, le spécialiste des longues remises, a encore cette humiliante défaite sur le coeur.

«On veut se débarrasser de ce goût amer que l’on a. On va sortir avec énormément d’énergie, j’en suis convaincu, a déclaré Bédard au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. On ne peut rien changer concernant la défaite contre les Argonauts et on doit regarder en avant et se préparer pour les Blue Bombers. C’est ce qu’on a fait cette semaine et l’énergie était bonne. Il n’y a rien de négatif à l’horizon».

Les joueurs de Jacques Chapdelaine sont motivés, selon Bédard.

«On ne veut pas que la même situation se reproduise. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs, a-t-il mentionné. On n’est pas une équipe qui s’apitoie sur son sort, on est une équipe assez résiliente.»

Le Lavallois de 6 pi 3 po 239 lb est confiant à la veille de l’affrontement contre les Blue Bombers.

«On a travaillé fort à l’entraînement cette semaine et j’ai le feeling qu’on a corrigé certains problèmes qui nous ont mal fait paraître à Toronto, a-t-il dit. On veut connaître du succès, on aime se côtoyer, l’ambiance est bonne dans le vestiaire et on se tient serré. On est tous dans le même bateau.»