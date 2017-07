«On n'est pas à la place que l'on voulait être» - Camara

Partager

«La première partie de la campagne a été en deçà de nos attentes, a admis d’emblée Camara au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville. Pour être franc, on n’est pas à la place que l’on voulait être. En tant que joueur, il y a une réalité. On devra engranger des points à domicile et c’est ce qui fera la différence.»

Le onze montréalais entreprendra la deuxième moitié de sa campagne en recevant l’Union de Philadelphie, mercredi soir. Il reste 27 matchs à disputer aux joueurs de Mauro Biello, dont 17 au stade Saputo.

Camara s’est blessé à la cuisse à l’entraînement et sa présence est incertaine pour le match contre l’Union.

L’Impact en sera à un premier match après avoir profité d’un congé de quatre jours, même si pendant cette période, il a disputé une rencontre contre son club-école.

«On a rechargé les batteries, a mentionné Camara. L’entraînement a été très bon au cours des quatre derniers jours et il y a eu beaucoup d’énergie. Il y a pas mal de compétition pour avoir sa place sur le 11 partant et c’est une bonne chose.»

Le défenseur français est confiant de voir les siens prendre la place qu’il considère être la leur.

«On sait que le chemin va être long et qu’il va falloir y aller de bonnes performances sur la durée pour y arriver, a-t-il déclaré. Il faudra le démontrer sur le terrain. On veut se racheter dès mercredi et enclencher la marche vers l’avant.»