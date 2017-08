«On lui avait octroyé un laissez-passer pour qu’il prenne de l’expérience, se réjouissait Lapierre, mais de là à faire face aux grands lors d’un tournoi Masters, on ne croyait pas à de tels résultats : quatre victoires et il perdu de façon très honorable contre l’éventuel champion.»

«La présence des joueurs et la météo sont les deux éléments qu’on ne contrôle pas et qui se sont bien déroulés cette semaine», admettait lundi matin au 98,5 FM, le directeur de la Coupe Rogers. Eugène Lapierre.

(98,5 Sports) - Une légende du tennis, un jeune prodige canadien et une météo favorable ont contribué à faire de l'édition 2017 de la Coupe Rogers l'événement le plus couru dans les annales d'un tournoi d'une durée d'une semaine, peu importe l'endroit sur la planète.

Le succès de Denis Shapovalov n’est pas sans rappeler l'entrée fracassante d'Eugenie Bouchard sur le circuit mondial.

Si les amateurs craignent que le jeune de 18 ans connaisse une suite cahoteuse, Eugène Lapierre, a répondu à la question à savoir s'il était mieux outillé que la joueuse de Westmount, critiquée pour la manière dont elle a géré ses performances à la baisse.

«Si on avait le secret de ce que ça prend, on saurait quoi faire, explique Lapierre, qui est également vice-président à Tennis Canada. On espère que ça n’arrivera pas et qu'il aura une progression constante et qu'il va grimper au classement de l’ATP... Ce qui est arrivé avec Eugenie, c’est une progression fulgurante à 19 ans, presque démesurée dans son cas. On va espérer que rien n’aille trop mal pour Denis.»