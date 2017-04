«On est capables de mieux jouer» - Vigneault

Partager

(98,5 Sports) - Ce n'est pas tant le recul de 1-2 contre le Canadien de Montréal qui doit inquiéter l'entraîneur Alain Vigneault des Rangers de New York, à la veille de la quatrième rencontre de la série entre les deux formations. Mais plutôt la façon dont son équipe a été dominée.

Il est normal que l'entraîneur-chef des Rangers et ses joueurs aient intérêt à effacer le dernier duel de leur esprit. Mais il n'y a pas que ce match qui doit les inquiéter.

Les Rangers connaissent leur part de problèmes à domicile depuis un mois, mais aussi pendant les séries éliminatoires.

Les hommes de Vigneault ont perdu leurs six derniers matchs au Madison Square Garden lors des séries éliminatoires, une séquence amorcée le 18 mai 2015. Durant cette période, les Rangers n'ont marqué que quatre buts et ont été blanchis trois fois. Les Rangers ont-ils perdu leur identité?

« Disons qu'on a connu un mauvais moment pour connaître un match très ordinaire », a déclaré Vigneault, répondant en partie par l'affirmative à la question.

Hear what head coach Alain Vigneault had to say following today's #Blueshirts practice. pic.twitter.com/AnqHVZVGGs — New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2017

« Demain, c'est une opportunité pour créer l'égalité 2-2. On a un groupe de joueurs responsables qui connaissent le jeu et qui savent ce que leurs performances doivent être. Tous les joueurs dans le vestiaire vont dire que l'on se doit de mieux jouer, que l'on est capables de mieux jouer et c'est ce qu'on va faire demain. »

« Les séries, c’est une question de volonté, note le gardien Henrik Lundqvist. Il faut joueur avec l’énergie du désespoir et que l’on laisse tout ce que l’on a sur la patinoire. La différence entre deux équipes tient à peu de choses : gagner chaque bataille devant le filet et dans les coins. De petits détails pèsent lourd en séries. »