«On doit être meilleurs» - Therrien

Partager

Affichant sa mine des mauvais jours, l’entraîneur du Canadien a noté que le niveau de compétitivité affiché par les siens – ou plutôt l’absence de… - n’avait pas permis à son équipe de sérieusement prétendre à la victoire.

« En tant qu’équipe, on doit être meilleurs », a-t-il lancé.

Il est vrai qu’un bon nombre de joueurs du Canadien n’ont fait qu’acte de présence mercredi soir au Centre Bell. Et que face à une telle situation, c'est toute l’équipe qui est désemparée, selon l'analyste du 98,5 Sports, Dany Dubé.

« Si tu as un seul joueur par trio qui n’est pas en synchro avec les autres… Un seul sur le trio… Tu n’es plus capable de faire de l’échec-avant... Pour ta relance, il te manque une option de passe... Il te manque un gars sur la possession de la rondelle sur les revirements...

« Pourquoi Therrien a changé ses lignes, ses duos de défenseurs et qu’il a terminé le match avec cinq défenseurs? C'est parce qu’il n’était pas content du travail de certains joueurs. »

« Notre attaque ne s’est pas présentée lors des deux derniers matchs, a bien résumé Max Pacioretty. Chaque match est différent. Chaque adversaire, aussi. Eux, ils jouent très, très vite.

« Nous devons trouver des moyens pour créer des chances de marquer. Nous devons nous rappeler que nous avons marqué beaucoup de buts cette saison et que nous devions avoir la confiance nécessaire pour effectuer les bons jeux avec la rondelle ».

« Il n’y avait rien qui marchait, et eux, ils gagnaient plus de batailles, a souligné le défenseur Mark Barberio. C’est le genre de match qui est frustrant, mais il y a beaucoup de matchs qui s’en viennent. Il faut corriger les erreurs le plus vite possible. »

« Les Penguins forment une bonne équipe. Ils prônent un style de hockey victorieux. C'est la raison pour laquelle ils ont gagné la Coupe Stanley l'an dernier, a fait remarquer Carey Price.

« Une équipe de ce niveau va vous enlever des options et vous rendre la tâche plus difficile pour effectuer des jeux. Et lorsque vous en faites un, vous devez en faire un autre. C'est difficile de réaliser cela de façon constante contre une équipe qui pratique une mise en échec serrée. Il faut lever notre chapeau à l'endroit d'une formation qui pratique un très bon jeu d'ensemble.

« De mon côté, je dois être meilleur, a admis Price. Mais il faut voir le bon côté des choses et demeurer positif. Nous sommes toujours en tête de notre section, et vous ne pouvez pas gagner la coupe Stanley en janvier. Il faut donc nous améliorer lors des prochains matchs. »