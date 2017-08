«On aimerait le garder pour l'instant» - Braz

Partager

Selon le rapport du réseau ESPN, l'Impact aurait refusé des offres de transfert vers une formation européenne.

Le directeur technique Adam Braz a commenté l'affaire après l'entraînement matinal des siens.

« On est ouvert à vendre Ballou, a dit le directeur. On espérait (le faire) plus tard... Mais l'offre doit être sérieuse. »

Ce dernier confirmé que l'Impact avait reçu une offre pour le jeune attaquant, mais il a apporté d'importantes nuances.

« On a reçu une offre pour Ballou, mais elle n'était pas sérieuse. Et ce n'est pas (une offre) d'une équipe de première division.»

En revanche, Braz s'est dit déçu de l'attitude de son jeune joueur.

« Nous sommes déçus qu'il ne soit pas ici. Il ne s'est pas présenté hier non plus. On va suivre les directives de la MLS. Nous sommes dans une course aux séries. On a besoin de lui pour le reste de la saison. On aimerait le garder pour l'instant. »

Ballou a inscrit deux buts en 16 matchs en MLS cette saison et a ajouté un but en trois matchs en Championnat canadien. Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2018