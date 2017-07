«On a le dos au mur» - Ciman

Partager

L'affrontement sera diffusé sur les ondes du 98,5 Sports à compter de 18h, incluant l'émission d'avant-match.

«On doit tourner la page, même si cela reste dans nos têtes, mais on doit réagir rapidement, car on est dans une situation un peu délicate pour le championnat, a déclaré Laurent Ciman au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville. Il y a beaucoup de frustration et de tristesse, mais ça fait partie du football, il faut aller de l’avant.»

L’arrière de l’Impact a tenu à mettre les choses en perspective face à la performance de l’équipe.

«On a eu des occasions, on a fait des mauvais choix. C’est sûr que l’arbitre n’a pas aidé, mais il faut se regarder soi-même avant de parler de l’arbitre», a mentionné Ciman.

Ce dernier considère le match contre le D.C. United de très important.

«On a le dos au mur, on doit réagir, a-t-il concédé. On a besoin de retrouver confiance, on a les qualités. On a fait des erreurs, on doit apprendre.»