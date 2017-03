«Nous avons été complaisants» - Jordie Benn

Partager

« Nous avons été complaisants… Nous avons été trop lents… Nous nous sommes éloignés de notre plan de match, a dit le défenseur Jordie Benn. Ça été un de ces soirs où nous avons été trop lents. Ce n’était pas notre soirée. »

Sur ce plan, Benn et son entraîneur Claude Julien étaient sur la même longueur d’onde.

« Inacceptable »

« On a vraiment manqué de concentration, a noté Julien. On n’était vraiment pas à point. On a joué contre une équipe qui joue bien dernièrement et ils ont démontré pourquoi.

« Les bagarres à un contre un, ils en ont gagné pas mal plus que nous. Les mises en jeu, on n’en gagne pas assez et on court toujours après la rondelle. Ces choses-là font que c’est difficile à gagner des matchs, mais ce soir, c’est vraiment un match qui est inacceptable de notre groupe au complet. »

Plus de détails à venir...