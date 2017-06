Milan Lucic veut devenir directeur général

Partager

En entrevue au Vancouver Sun, l'attaquant des Oilers d'Edmonton a indiqué qu'il aimerait bien devenir directeur général.

«J'aime tout ce qui touche à la formation et la composition d'une équipe, a reconnu le Vancouvérois. J'y pense parfois. J'aimerais définitivement faire la transition vers le côté de la gestion un jour. Je suis dans la LNH depuis 10 ans et j'ai vu comment une équipe évolue et progresse. Tu vois le talent. Les transactions, les échanges. Tu te grattes souvent la tête.»

Lucic, qui a amassé 50 points - dont 23 buts - en 82 matchs la saison dernière, a avoué qu'il n'avait toutefois aucune intention de devenir entraîneur en raison des nombreuses heures que ceux-ci doivent consacrer au visionnement de vidéos.

«Je ne peux pas m'imaginer faire ça. Je ne suis pas un gars qui regarde beaucoup les vidéos.»

Le colosse de 6 pi 3 po et 233 lb a encore de belles années devant lui. Il a aussi pas mal d'argent à empocher, soit 6 millions de dollars par année jusqu'en 2023.