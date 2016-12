Marc-André Fleury a failli revivre le cauchemar de Clint Malarchuk (vidéos)

Alors qu’il était bousculé devant le filet de Fleury par le défenseur Steve Oleksy, le patin de James Van Riemsdyk a atteint Fleury à la gorge.

Le gardien a dû quitter le match mais il est revenu quelques minutes plus tard après avoir reçu des soins à l’infirmerie. Plus de peur que de mal donc pour Marc-André Fleury

En regardant les images on réalise qu’il s’en est fallu de peu pour que la lame du patin de Van Riemsdyk ne tranche littéralement la gorge du gardien québécois.

Fleury is back in net after taking a skate to the neck. He taps Murray's pads as a thank you on his way back. pic.twitter.com/Ef3orI5gzn