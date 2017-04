«Lindgren est l'un de mes préférés chez le Canadien» -Dany Dubé

Partager

Lehkonen a été particulièrement brillant lors de ce match disputé en Floride. Il a marqué deux buts - ses 15e et 16e de la saison – en plus de récolter une mention d’aide.

Depuis son arrivée à Montréal, il fait énormément de bonnes choses qui n’ont pas toujours de résultats directs sur la feuille de pointage. Qu’à cela ne tienne, il a déjà un impact significatif au sein de la formation montréalaise, selon Dany Dubé.

«Il est bon en récupération de rondelle et en échec-avant, a affirmé Dubé à l’émission Bonsoir les sportifs. Il provoque souvent des revirements. J’adore ce que je vois de ce gars. C’est un de mes préférés (chez le Canadien). Bien qu’on puisse aimer Paul Byron, Lehkonen est un bien meilleur joueur, dans l’ensemble.»

«Ça reste un jeune athlète, a-t-il poursuivi. Imaginez son avenir. Il va prendre une place importante dans l’équipe : dans la photo de famille et dans le noyau dur de la formation. Éventuellement, il va avoir de l’influence dans le vestiaire parce qu’il est très apprécié de ses coéquipiers. C’est un gars qui fait son affaire. Ce n’est pas un flamboyant et il ne brasse pas beaucoup. Mais, tout le monde veut jouer avec lui. Il est dynamique et constamment sur la rondelle. Quand il est sur la glace, il se passe quelque chose...»

Rappelons que le Tricolore a consenti un contrat de recrue de trois saisons à Artturi Lehkonen, en mai 2016.

Ce dernier a représenté son pays à trois reprises au Championnat du monde de hockey junior. Il a aidé son équipe à gagner l'or en 2014 et il était capitaine de l'équipe en 2015.

Le Canadien a sélectionné Lehkonen en deuxième ronde, 55e au total, lors du repêchage de 2013 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lindgren

Outre la superbe performance de Lehkonen dans la partie contre les Panthers de la Floride, Dany Dubé a souligné l’excellent travail du jeune gardien du Tricolore, Charlie Lindgren, qui a signé une deuxième victoire en carrière dans la LNH en autant de sorties. Il a bloqué 31 tirs effectués par les joueurs des Panthers.

«On est en haut du 85 pour cent, a lancé Dany Dubé. On est même dans les premiers de classe. Il a été très bon. Il n’a accordé qu’un seul but sur 32 tirs. Il a été solide, car les Panthers ont eu plusieurs excellentes chances de marquer. Il s’est particulièrement illustré en deuxième période, parce que ses coéquipiers n’ont pas bien joué.»

«J’ai aimé sa vivacité. J’aime aussi sa manière de bouger ses pieds. Il suit bien la rondelle. Il a un bon contrôle des retours de lancer. Son niveau de compétitivité est très élevé. À 23 ans, c’est un actif très important chez le Tricolore.»

Lindgren a disputé 45 matchs dans la Ligue américaine cette saison. Il a un dossier de 22-17-1, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d'efficacité de ,913.

La campagne précédente, il avait remporté son seul départ dans le circuit Bettman, contre les Hurricanes de la Caroline.