Les Rangers de New York vont enfin retirer le #19 de Jean Ratelle

Natif du Lac-Saint-Jean en 1940, Ratelle a disputé près de 16 saisons avec les Rangers, entre 1960-61 et 1975-76, au cours desquelles il a inscrit 336 buts et ajouté 481 mentions d'assistances pour 817 points.

Il a connu sa meilleure saison en 1970-71, accumulant 109 points, dont 46 buts. Cette année-là il ne comptera que 4 minutes de pénalités, remportant le trophée Lady-Bing remis au joueur alliant l’excellence à l’esprit sportif.

Jean Ratelle a souvent été comparé à Jean Béliveau en raison son style de jeu, son élégance sur la glace et son attitude de gentilhomme.

«Voir son numéro retiré est le plus grand honneur qu’un joueur puisse recevoir, a déclaré Ratelle au New York Post. J’ai bien hâte d’être de retour au Garden en compagnie de ma famille. J’y prendrai beaucoup de plaisirs.»

Après 13 matchs au début de la saison 1975-1975, Ratelle est échangé aux Bruins de Boston dans une mégatransaction qui restera comme une des plus importantes de l’histoire du circuit, considérant la stature des joueurs impliqués

Ratelle passe aux Bruins en compagnie de Brad Park, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale et d’un autre défenseur Joe Zanussi, dont la carrière est surtout marquée par des allers-retours entre la LNH et les ligues mineures.

Les Rangers obtiennent en retour le joueur de centre Phil Esposito et le défenseur Carol Vadnais. Esposito vient de connaître 5 saisons successives de plus de 127 points ou plus, dont quatre de 60 buts et plus. (76 en 1970-71) remportant dans cette période trois trophées Art Ross, remis au meilleur pointeur.

Le monde du hockey fut stupéfié par la transaction.

Au total, Ratelle a disputé 1281 rencontres dans la LNH, récoltant 1267 points, dont 491 buts. Sa meilleure saison avec les Bruins fut celle de 1976-77 avec 94 points, dont 33 buts.

Le Québécois a été élu au Temple de la renommée du hockey en 1985, en plus d'être nommé au sein des 100 meilleurs joueurs des 100 ans de la Ligue nationale de hockey, lors du récent week-end du match des étoiles.

Jean Ratelle est le deuxième Québécois à voir son numéro retiré par les Rangers. En 1979, un an après sa retraite, le numéro 7 de Rod Gilbert, coéquipier et compagnon de trio de Ratelle, avait été hissé dans les hauteurs du mythique Madison Square Garden.

Avec le retrait du numéro 19 de Jean Ratelle, la famille des immortels des Rangers comptera désormais 9 gloires du passé.

1 – Ed Giacomin, gardien de but

2 – Brian Leetch, défenseur

3 – Harry Howall, défenseur

7 – Rod Gilbert, ailier

9 – Andy Bathgate, centre

9 – Adam Graves, ailier

11 – Mark Messier, centre

19 – Jean Ratelle, centre

35 – Mike Richter, gardien de but

avec la Presse canadienne et nhl.com

OFFICIAL: Next season #NYR will raise #??1??9?? to the rafters @TheGarden to honor the career of Jean Ratelle! #NYR90 pic.twitter.com/vX6DmFqSJ1 — New York Rangers (@NYRangers) 18 février 2017