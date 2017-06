Les Orioles, la bête noire des Blue Jays

Partager

En troisième, Jonathan Schoop a frappé un double avant de marquer sur un simple de Jones, qui poussait un coureur au marbre dans un troisième match de suite.



Les Orioles prenaient ainsi les devants 3-0. Deux manches plus tôt, Mark Trumbo avait fourni un double de deux points après un simple de Schoop et un but sur balles soutiré par Jones. Les trois points des vainqueurs ont été marqués après deux retraits.



Baltimore a gagné huit fois en 10 occasions contre Toronto cette année. Trumbo a claqué deux doubles pour les Orioles, qui remportaient un troisième gain d'affilée.



Kevin Gausman (4-7) n'a pas donné de point en cinq manches et un tiers, espaçant quatre simples.



«Il a bien fait en visant le bas de la zone des prises, a noté le gérant des Orioles, Buck Showalter. Il a beaucoup utilisé sa balle rapide tôt dans le match et a commencé à utiliser le reste de son répertoire par la suite.»



Deux releveurs ont fait le lien vers Brad Brach, qui a signé un 14e sauvetage.

Troy Tulowitzki a frappé son quatrième circuit de la saison pour les Blue Jays. Justin Smoak a connu une soirée de 0 en 2 avec deux buts sur balles. Il avait cogné la balle en lieu sûr à ses 10 derniers matchs.



Joe Biagini (2-7) a permis trois points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers.



«Il nous a gardés dans le match et les releveurs se sont assurés de garder le trois dans la colonne des buts en accumulant les zéros, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Offensivement, nous n'avons pas généré beaucoup d'occasions de marquer des points. Ce fut une mauvaise soirée.»



Le droitier Chris Smith a fait ses débuts dans les majeures en neuvième. Il a concédé un simple, mais s'en est tiré sans dommages, obtenant un ballon et deux chandelles.



La série va se poursuivre mercredi avec au monticule Wade Miley et Marcus Stroman, au départ. Stroman a été vaincu à ses deux dernières sorties.