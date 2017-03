Les débuts de Dwight King

Partager

Dany Dubé et Martin McGuire vous attendent dès 19h pour l'émission d'avant-match

Des quatre joueurs acquis le 1er mars, il sera le seul à sauter sur la glace du Centre Bell pour y affronter P.K. Subban et les Predators de Nashville.

«Tout s'est passé très vite ce matin, a expliqué le nouvel ailier gauche du Canadien, qui jouera sur le quatrième trio aux côtés de Michael McCarron et Torrey Mitchell. J'ai rencontré mes nouveaux coéquipiers, le personnel d'entraîneurs.»

L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, est heureux des changements apportés par Marc Bergevin.

«On a gardé notre rapidité, mais c'est important d'avoir de gros joueurs, qui ont de l'endurance. Le niveau de jeu augmente en fin de saison, c'est plus difficile. On a maintenant plus d'options.»

Trios:

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Galchenyuk-Gallagher

Byron-Plekanec-Shaw

King-McCarron-Mitchell

«5e trio» : Flynn-Ott-Martinsen



Duos de défenseurs:

Markov-Weber

Emelin-Petry

Beaulieu-Benn

4e paire de défenseurs: Davidson-Nesterov

Détails à venir