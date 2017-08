Les Cash, Woods, Venable et Brouillette n'ont pas été remplacés selon Coach Dussault

Partager

En conversation avec Jérémie Raiville, jeudi soir aux Amateurs de sports, Dussault a analysé le rendement des Alouettes depuis le début de la saison.

«Défensivement on joue bien, a-t-il dit. Le problème c’est qu’on ne cause aucun revirement. Si tu regardes la ligne de centre, Allan-Michael Cash, n’est plus là, Bear Woods n’est plus là, Winston Venable et un dont on ne parle pas assez souvent c’est Marc-Olivier Brouillette.»

Même si selon, Jacques Dussault, les blessures avaient ralenti Brouillettte, il n’en demeure pas moins qu’il jouait très dur physiquement.

«C’est un gars qu’on pouvait aussi amener sur le blitz, il n’était pas facile à bloquer, a rappelé le «Coach». C’est un gars qui était capable de provoquer des échappées»

Selon l’ancien entraîneur, le faible bilan de la défensive en ce qui a trait aux revirements est directement lié à l’absence de ces quatre joueurs.

Quant à l’offensive, Jacques Dussault a rappelé que l’an dernier la ligne souffrait beaucoup contre les défensives adverses et protégeait mal le quart-arrière.

«Cette année, on est les premiers de la ligue, on a donné seulement 8 sacs du quart, note-t-il. De plus l’attaque au sol est vraiment formidable. On est les premiers dans la ligue avec 685 verges.»

Là où le bât blesse pour «Coach» Dussault, c’est la difficulté des Alouettes à marquer des points. Les Montréalais sont huitièmes de la ligue à ce chapitre, malgré les 40 points marqués contre les Blue Bombers et malgré la solidité de la ligne et une bonne attaque au sol.

«Quel est le problème? Se demande-t-il. Est-ce que c’est (Darian) Durant qui ne repère pas ses receveurs? Est-ce que ce sont ses receveurs qui échappent des passes ou qui ont de la difficulté à se découvrir? À la porte des buts de l’équipe adverse, on n’a pas encore trouvé notre homme. Ça prend un joueur sur lequel le quart-arrière peut compter en tout temps.»

Dussault estime que Nick Lewis, pourrait être ce joueur en vertu de son expérience et de sa force physique lui permettant de se démarquer.

Au sujet du quart-arrière Darian Durant, le «Coach» demeure positif.

«C’est un gars qui amène de la confiance, explique-t-il. Il a déjà gagné, il n’est pas nerveux et il est charismatique. Tout le monde croit en Darian Durant.»

Toutefois Jacques Dussault est déçu de la production offensive, généré par le vétéran quart-arrière : sa fiche de 8 passes de touché et de 7 interception ne répond pas, non plus, aux attentes qu’il avait sur Durant.

Le match Alouettes vs Argonauts sera présenté vendredi sur Cogeco Media à compter de 19h avec l’émission d’avant-match; Jean Saint-Onge sera à la description et Jacques Dussault à l’analyse