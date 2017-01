Le Toronto FC acceptera-t-il un transfert de Giovinco vers la Chine

Sebastian Giovinco lors de la final de l'est contre l'Impact/PC - Nathan Denette

C’est une hypothèse qui n’est pas sans fondement.

L’agent de l’attaquant italien, Andrea D’Amico a admis au réseau Sky Sports Italia qu’une équipe de la Super ligue chinoise avait fait une offre faramineuse pour le transfert de celui qui fut le joueur par excellence de la MLS en 2015.

«Nous avons reçu une offre importante de la Chine et on va en discuter avec Toronto et Sebastian pour décider de la voie à suivre, a dit D’Amico.»

Arrivé de la Juventus en Italie, le petit attaquant a littéralement changé le visage des Rouges.

Givinco a eu 30 ans cette semaine; en 61 matchs avec le Toronto FC, sur deux saisons, il a marqué 39 buts.

«Le club chinois semble très intéressé, a dit D’Amico, mais je crois que ce sera compliqué de sortir Giovionco de Toronto.»

Selon, Kurtis Larson du Sun, le Toronto FC ne serait pas encore au courant des démarches de l’équipe Chinoise.

Si Govinco devait joindre la Super ligue de Chinoise, il suivrait les traces du brésilien Oscar, de l’Argentin Carlos Tévez et du Nigérian John Obi qui a quitté Chelsea pour le club Tianjin TEDA.