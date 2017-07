Le grand jour pour Andrei Markov

Partager

Le Russe de 38 ans, qui est toujours sans contrat en vue de la prochaine saison, a uni ses voeux à sa compagne, Sonya Sonechka.

Deux anciens du Canadien, P.K. Subban et Alexei Emelin - qui sont maintenant coéquipiers à Nashville - ont assisté à la cérémonie.

C'est Subban qui a partagé une photo de l'événement, vendredi, sur Instagram.

«Markov a été l'une des personnes les plus influentes dans ma carrière – je ne serais pas où je suis rendu aujourd’hui sans lui, a écrit le défenseur. Aujourd’hui, nous célébrons la vie et l’amour... pas un but en avantage numérique! Je t'aime Marky et je ne pourrais pas être plus heureux d'être ici pour ce grand jour.»