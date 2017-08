Le choc des confrontations, avant celui des générations

Partager

«Les premiers tours deviennent de plus en plus difficiles à gagner», a déclaré Jo-Wilfried Tsonga, 8e tête de série, comme quoi les balades dans le parc appartiennent au passé même pour les plus illustres.

Parlez-en à Roger Federer, dont une des deux seules défaites cette année a été encaissée aux dépens du 302e Tommy Haas à sa première sortie de la saison sur le gazon de Stuttgart.

Ne voulant pas se refaire jouer le même tour à Montréal, qui lance le calendrier sur ciment menant aux Internationaux des États-Unis, il est arrivé sur le site aussi tôt que samedi même si l’horaire ne l’envoie pas en action avant mercredi après-midi.

La Coupe Rogers ne sera pas en manque de matchs intenses de niveau grand chelem, avec notamment la confrontation entre le médaillé d’argent olympique Juan Martin del Potro et John Isner, récent titulaire à Newport et à Atlanta, fera des flammèches.

Dans l’alerte aux surprises au deuxième tour, qui sera l’entrée en scène des huit premières têtes d’affiche qui ont obtenu une exemption au tour initial, Kei Nishiskori (5e) pourrait en avoir plein les bras devant Gaël Monfils, qui est tellement plus talentueux que son 22e rang.

Milos Raonic est loin d’être arrivé à son quart potentiel de vendredi contre Nadal, qui redeviendrait numéro un advenant une victoire.

Il doit d’abord entreprendre sa semaine à Montréal en tentant de menotter le dur cogneur Adrian Mannarino ou encore Danill Medvedev, qui a éliminé Stan Wawrinka en lever de rideau sur le gazon anglais. David Goffin (9e) serait le suivant au troisième tour.

«Plusieurs matchs des premiers tours pourraient être des finales qui feraient le bonheur ailleurs», a mentionné Eugène Lapierre.

Chez les autres Canadiens, le junior surdoué Denis Shapovalov pourrait poursuivre son année remplie de succès au Québec contre le vétéran Rogerio Dutra Silva malgré l’écart (134e comparativement à 64e) au classement.

Brayden Schnur, 194e, aura besoin de son service canon et plus encore contre Richard Gasquet, 29e.

Un deuxième Canadien est assuré de se joindre à Raonic au deuxième tour puisque Vasek Pospisil, 72e et demi-finaliste en 2013, et Peter Polansky, 115e et finaliste ces trois dernières semaines au Challenger Banque Nationale (à Winnipeg, Gatineau et Granby) s’affronteront sur le Court central, lundi soir.

À part le chèque bonifié de 16 595 $ à 30 730 $ par une victoire, la suite n’a rien de jojo, puisque l’adversaire suivant sera Federer, mercredi après-midi.

La sagesse contre… la jeunesse

En l’absence de noms connus comme Andy Murray et Marin Cilic, blessés, ainsi que Novak Djokovic et Wawrinka, finis pour l’année, Lapierre a décrit ainsi la Coupe Rogers : «Nos deux premières têtes de série sont tombées dans la fontaine de Jouvence (Nadal et Federer) et jouent comme à leurs plus belles années. Nos deux suivants sont des jeunes (David Thiem, 23 ans, et Alexander Zverev, 20 ans qui s’est adjugé Washington dimanche) qui ne cessent de grimper au classement. On se dirige donc vers le choc des générations ».

Toujours si la logique tient, le carré d’as de samedi prochain opposerait Nadal-Zverev et Federer-Thiem.

Le tennis d’ici aura toutefois un Québécois de cœur à applaudir au premier tour, car Vincent Millot a gagné en deux manches de 7-6 devant le Britannique Brydan Klein.

Le Français de Montpellier a été finaliste du Challenger Banque Nationale de Gatineau l’an passé et vainqueur à Granby en 2015.

Il faut savoir que la plus heureuse victoire du «cousin» remonte à quelques années auparavant, à Sherbrooke, où il a rencontré celle qui allait devenir sa compagne de vie.