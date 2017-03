Le Canadien sans Price face aux Flames

Partager

Price est affecté par un virus. C'est donc Al Montoya qui sera devant le filet du Tricolore.

Les Flames en feu

Si les Flames sont de retour dans le portrait éliminatoire du côté de l'Association de l'Ouest, un rendez-vous manqué à Montréal aurait eu un impact somme toute bénéfique pour la troupe de Glen Gulutzan.

Depuis la défaite cuisante de 5-1 des Flames au Centre Bell, le 24 janvier, la fiche de l'équipe est de 12 victoires, deux revers et un revers en prolongation!

Après cette défaite, Gulutzan avait mis en doute l'engagement de ses joueurs. Le mot «pathétique» avait été employé quelques minutes après le revers.

Depuis, il ne doute plus de l'effort déployé et face au Canadien (38-21-8 - 84 points), ce soir, les Flames (36-26-4 - 76 points) viseront une huitième victoire de suite. Ils ont remporté 12 de leurs 15 derniers duels (12-2-1) et dans ces succès, on compte des équipes de premier plan dans le tableau de chasse (les Penguins, le Wild les Predators).

Le Tricolore, lui, sera en quête d'un septième triomphe de suite.

Tomas Plekanec, pour un deuxième match de suite, et Alexander Radulov, pour un troisième, seront absents. Il en sera de même pour Brian Flynn. Michael McCarron sera appelé en renfort à la place de Flynn.

Le défenseur Alexei Emelin devrait reprendre son poste à la place de Brandon Davidson.