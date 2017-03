Le Canadien face aux Oilers avec Price, Radulov et Byron

Partager

La rencontre sera radiodiffusée sur le réseau de Cogeco Média, dès 18h30, incluant l’émission d’avant-match avec Martin McGuire à la description et Dany Dubé à l’analyse.

Pour ce faire, le Canadien pourra compter sur les attaquants Alexander Radulov et Paul Byron ainsi que sur le gardien Carey Price.

Blessé à la cheville après avoir été atteint par un tir de P.K. Subban le 2 mars au Centre Bell, Radulov a raté les trois premiers matchs du périple de quatre rencontres à l'étranger.



Quant à Byron et Price, ils ont tous deux été ennuyés par un virus qui a circulé dans l'entourage de l'équipe dès le début de la semaine. Price a dû faire impasse sur le duel de jeudi contre les Flames, tandis que Byron a raté la séance d'entraînement de samedi.



Tomas Plekanec et Brian Flynn, tous deux blessés au haut du corps, seront absents, tandis que Nikita Nesterov ratera également la rencontre en raison d'une blessure au bas du corps.



L'entraîneur Claude Julien a par ailleurs annoncé que l'attaquant Andreas Martinsen et le défenseur Brandon Davidson seront laissés de côté.



Face à Desharnais

Échangé aux Oilers le 28 février, il s’agira du premier match de Desharnais (lire l’entrevue qu'il a accordée à Martin Mcguire) contre son ancienne formation.

À l’entraînement, samedi, Radulov était aux côtés d’Artturi Lehkonen et d’Alex Galchenyuk. L’attaquant de 30 ans a amassé 15 buts et 31 mentions en 63 matchs cette saison.

Quant à Max Pacioretty, il a conservé sa place au sein du premier trio. Il a pratiqué avec Philip Danault et Andrew Shaw.

Les trios des Canadiens à l’entraînement

Attaquants

Pacioretty - Danault - Shaw

Lehkonen - Galchenyuk – Radulov

Gallagher – Mitchell – King

Martinsen - Ott - McCarron

Défenseurs

Markov - Weber

Emelin - Petry

Beaulieu - Benn

(Avec La Presse canadienne)