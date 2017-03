Le Canadien explose en 3e (vidéo)

Partager

Vaincu coup sur coup par les Red Wings de Detroit et les Hurricanes de la Caroline la semaine dernière, le Canadien (43-24-9, 95 points) a vaincu les Stars de Dallas (31-34-11, 73 points) par le score de 4-1, mardi, au Centre Bell.

La rencontre était la première opposant le défenseur Jordie Benn du Canadien et son frère Jamie, des Stars.

Max Pacioretty (34e), Brendan Gallagher (9e), Artturi Lehkonen (14e) et Alexander Radulov (16e) ont inscrit les but du Canadien. Curtis McKenzie (6e) a été l'unique marqueur des Stars.

Les hommes de Claude Julien ont ainsi fait un pas de plus vers leur qualification en vue des séries éliminatoires.

Faits saillants:

Coup de grâce

Gallagher a porté le coup de grâce lorsqu'il a inscrit son 9e but de la saison à 3:21 de la troisième période, grâce à un tir des poignets d'une vingtaine de pieds qui s'est logé dans la partie supérieure droite du filet que protégeait le gardien Kari Lehtonen.



Ce dernier aurait sans doute aimé revoir ce tir, tout comme celui de Pacioretty, qui a créé l'égalité avec un peu plus de quatre minutes à jouer au deuxième tiers à l'aide d'un tir du revers qui est passé entre le torse et le bras droit de Lehtonen.



À l'exception de ces deux séquences cruciales, Lehtonen a livré une solide performance, bloquant 32 tirs. Il a cependant concédé le filet d'assurance à Artturi Lehkonen, avec 6:58 à écouler au troisième vingt, puis un autre à Alexander Radulov (16e) avec 2:02 à jouer.



À l'autre extrémité, Carey Price a été tenu beaucoup moins occupé, faisant face à 28 tirs, mais a néanmoins dû se montrer vigilant en plusieurs occasions. Il n'a cédé que devant Curtis McKenzie (6e), tôt en première période.





Grâce à ce gain, le Canadien a augmenté à quatre points son avance sur les Sénateurs d'Ottawa, vaincus en tirs de barrage par les Flyers de Philadelphie, mardi soir. Le Tricolore pourrait confirmer sa place dans les séries dès jeudi soir, alors qu'il accueillera les Panthers de la Floride.



Un mauvais départ



Claude Julien avait dit souhaiter, lundi, voir ses joueurs afficher un niveau de concentration plus aiguisé que ce qu'ils avaient montré jeudi dernier contre les Hurricanes de la Caroline. Force est d'admettre que pendant les cinq premières minutes de la première période, ils ne l'ont pas écouté.



Ce lent départ a servi la cause des Stars, qui ont ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu grâce à McKenzie, qui s'est emparé de son propre retour de la rampe.



Mais après avoir concédé pas moins de six tirs alors qu'il restait encore 15:43 à jouer à l'engagement, le Canadien n'en a donné qu'un seul durant le reste de la période pendant que ses attaquants se mettaient à menacer à répétition la forteresse de Lehtonen. La formation montréalaise a complété le premier vingt avec exactement le double de tirs, mais toujours en retard d'un but.



Le Canadien a maintenu son contrôle de la rondelle et du territoire pendant la majeure partie de la deuxième période, mais il lui a fallu patienter jusqu'à la 16e minute de l'engagement pour ramener les deux formations à la case départ.



Pacioretty a profité du bon travail de son centre Phillip Danault, pour inscrire son 34e de la saison et son premier en six matchs, soit depuis son doublé enregistré le 12 mars à Edmonton.



Les Stars ont bien amorcé la troisième et sont venus près de prendre l'avance dès la deuxième minute de jeu lorsque Radek Faksa et Jason Dickinson ont pu décocher des tirs de très courte distance que Price a habilement repoussés.



Quelque 90 secondes plus tard, Brendan Gallagher a exploité une bourde de Stephen Johns, qui n'a pu maîtriser une rondelle bondissante en zone centrale, pour briser l'égalité de 1-1.



Par la suite, les deux formations ont eu de bons élans et les Stars ont même eu droit à la première supériorité numérique du match, en milieu de troisième.



Le Canadien a résisté et s'est donné un coussin de deux buts grâce à Lehkonen avec l'aide d'Andrei Markov. Sur le jeu, l'increvable russe récoltait son 572e point en carrière, ce qui lui permettait de rejoindre l'illustre Guy Lapointe au deuxième rang parmi tous les défenseurs de l'histoire de l'équipe.



L'annonce de l'exploit a été accueillie par une chaleureuse ovation des spectateurs.



Radulov a ensuite planté le dernier clou dans le cercueil des Stars.

(Avec La Presse canadienne)