Le Canadien a fait preuve de nonchalance

(98,5 Sports) - Après la rencontre contre les Sabres, l'entraîneur Claude Julien a admis que ses joueurs ont été nonchalants à Buffalo.

« Ça n'a pas été notre meilleur match. On a joué à la hauteur de ce qu'on semblait avoir besoin, a dit Julien. Par bout, les passes étaient décousues, surtout les premières. On avait des chances de tirer, mais on a essayé de faire des jeux un peu forcés, un peu trop 'cute'.

« Ce sont des situations qui peuvent survenir quand nous sommes dans une situation comme la nôtre. Ce soir, on n'a pas assez lancé quand on en avait l'occasion.»

Le défenseur Alexei Emelin n'a pas joué en troisième période. Julien n'avait pas de mise à jour à donner après le match sur l’état de santé de son joueur. Il a simplement noté qu’Emelin sera réévalué jeudi.

« Plus le match avançait, plus je trouvais qu'on faiblissait, défensivement. On n'était pas à point, mais ce n'était certainement pas un désastre. »

Le Canadien a bouclé sa séquence de trois matchs à l’étranger avec deux victoires en poche, soit les triomphes à Tampa et à Sunrise, contre le Lightning et les Panthers.

« Nous sommes surtout satisfaits. Surtout à Tampa, on savait que ce serait un match difficile contre une équipe qui lutte encore pour une place dans les séries », a rappelé Julien.

(Avec La Presse canadienne)