Le 98,5 FM prédit une victoire du Canadien, Paul Arcand reste neutre...

Réunis dans l'émission matinale, les chroniqueurs sportifs, Alain Crête et Bernard Brisset ont été rejoints par MC Gilles, ex-partisan des Nordiques recyclé en fan des Sénateurs d'Ottawa et Catherone Brisson, spécialiste des médias sociaux.

Leurs prédictions:

Bernard Brisset: Canadien en 5 matchs. «Le Canadien a le numéro de cette équipe-là».

Alain Crête: Canadien en six matchs. Si Henrik Lundqvist et les Rangers ne gagnent pas ce soir, ça pourrait être encore plus court».

MC Gilles: Canadien en six matchs - Sénateurs en six matchs contre Boston. «Énervez-vous pas, le Canadien va battre les Rangers, mais ça va s'arrêter là après contre les bonnes équipes», disait-il en pensant à «ses» Sénateurs.

Catherine Brisson: Canadien en 6 matchs. «Sur Twitter, le Canadien est l'équipe qui a le plus de fans dans la LNH».

Paul Arcand: demeure neutre