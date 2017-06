«Lance n'a pas craqué sous la pression...» - Villeneuve

Partager

«Génial, il avait été calme à Montréal où il avait récolté des points, ce qui l’avait soulagé. Ici, il a été rapide toute la fin de semaine et il a réussi à ne pas commettre d’erreurs quand tous les autres se sont mis dans le clos, a déclaré Villeneuve au micro des Amateurs de sports week-end animé par Jérémie Rainville. Il a profité des situations comme celle de son coéquipier qui a eu un bris mécanique et il n’a pas craqué sous la pression à la fin.»

En plus de devenir le plus jeune pilote à monter sur un podium en F1 à l’âge de 18 ans, Stroll est le premier pilote canadien à monter sur un podium depuis Jacques Villeneuve qui avait terminé en troisième place au Grand Prix d’Allemagne en 2001.

«Il doit continuer sur sa lancée, a déclaré Villeneuve. Les podiums seront de plus en plus compliqués. Normalement, il n’y aura pas les deux Mercedes, les deux Ferrari et les Force India qui vont s’accrocher comme elles l’ont fait. Cela arrive une ou deux fois par saison et ces places-là, il faut les prendre quand ça arrive. Il faut être là pour saisir les occasions comme il a fait aujourd’hui. Lance a été capable de tirer profit de cette situation et c’est très très important.»