La retraite et la télévision pour Tony Romo

Le meilleur passeur de tous les temps des Cowboys de Dallas se tournera vers une carrière dans les médias, au réseau CBS, après avoir étudié plusieurs offres en ce sens.

I guess it's time to start dressing up. #CBS pic.twitter.com/GseSRiyNOo — Tony Romo (@tonyromo) 4 avril 2017

Le départ de Romo de Dallas est devenu l'issue la plus probable depuis novembre, lorsqu'il est revenu au jeu après avoir raté les 10 premières semaines en raison d'une blessure au dos. Il a cédé le poste de quart partant à la recrue Dak Prescott chez les Cowboys au milieu d'une séquence de 11 victoires, un record de la concession.

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, avait informé Romo avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes que l'équipe le libérerait pour lui donner l'occasion de poursuivre sa carrière avec une formation qui aspire aux grands honneurs. Mais les Cowboys ont ensuite tenté à la dernière minute de créer de l'intérêt pour un transfert.

Cette décision a donné à Romo plus de temps pour envisager la retraite, et cette possibilité a augmenté lorsqu'il a pris part à un tournoi de golf la semaine dernière.

Romo, qui aura 37 ans ce mois-ci, avait abandonné son passe-temps préféré après une série de blessures au dos, dont deux chirurgies en moins d'un an.

Romo, dont le contrat est valide jusqu'en 2019, touchait un salaire de base de 14 millions $ US et il comptait pour 24,7 millions $ en regard du plafond salarial des Cowboys cette saison.

Meneur de la concession avec des gains par la passe de 34 183 verges et 248 touchés, Romo n'a jamais imité ses succès de la saison régulière tard en éliminatoires comme l'ont fait avant lui les membres du Temple de la renommée et multiples vainqueurs du Super Bowl Roger Staubach et Troy Aikman.

Avec Associated Press