La Formule E s'en vient à Montréal, êtes-vous prêts?

En fait, il y aura non pas une, mais bien deux courses, dont la grande finale de la saison où le champion sera couronné.

Sanctionnée par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), tout comme la Formule 1, cette jeune série qu’est la Formule E se déroule exclusivement sur des circuits urbains. Donc, oubliez le Circuit Gilles-Villeneuve, l’action se passera en plein centre-ville, autour des bureaux de Radio-Canada, sur un tracé de 2,75 kilomètres comportant 14 virages.

Plus précisément, les 20 voitures (représentant 10 écuries dont Audi, Jaguar et Renault) décolleront de la ligne de départ sur le boulevard René-Lévesque, descendront l’avenue Papineau et se faufileront sur la rue Viger Est pour aller rejoindre la rue Berri avant de revenir sur René-Lévesque. De par leur motorisation 100% électrique, elles feront vibrer la métropole avec un son totalement différent.

Fait intéressant, comme les batteries sont scellées dans la voiture pour des raisons de sécurité et qu’elles se vident en moins d’une heure, les pilotes doivent carrément changer de voiture pendant la course!

À propos, vous pourrez voir de grands noms tels que Nico Prost, Sebastien Buemi, Nick Heidfeld et Nelson Piquet Jr. Le populaire pilote québécois Patrick Carpentier agit déjà comme porte-parole de l’événement.

En marge de la compétition, plusieurs activités pour toute la famille auront lieu au eVillage. Suivez @FIAFormulaE pour connaître les dernières nouvelles et achetez vos billets pour le Montréal ePrix sur Evenko.ca.

