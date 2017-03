«L'objectif, c'est d'aborder les séries sur une bonne lancée»

Partager

Après cinq minutes de jeu, les Stars de Dallas menaient 1-0 à la marque, 6-0 pour ce qui est des tirs au but et les joueurs du Canadien semblaient incapables de toucher à la rondelle.

Puis, Alexei Emelin a écrasé Jamie Benn dans la bande, ce qui a semblé faire tourner le vent. Le Canadien a ensuite dominé 14-1 pour les tirs au but jusqu'à la fin de la première période. Puis, ce fut l'explosion en troisième période avec trois buts sans riposte.



Brendan Gallagher a ouvert les écluses lorsqu'il a marqué son 9e but de la saison, à 3:21 du troisième vingt grâce à un tir des poignets d'une vingtaine de pieds qui s'est logé dans la partie supérieure du filet que protégeait Kari Lehtonen.

« Lors de chacune des premières présences de nos trios, nous avons été dominés, a admis Gallagher, mais nous n'avons jamais paniqué. Il s'agissait d'améliorer notre exécution et d'accroître notre niveau d'intensité. Le reste du match, nous avons très bien joué et lorsque nous avons donné des ouvertures, 'Pricey' a fait les arrêts importants. »



Le gardien du Canadien a été tenu beaucoup moins occupé que Lehtonen, faisant face à 28 tirs. Il n'a été déjoué que par Curtis McKenzie, tôt en première période, et ce, à la suite d'un bon favorable de la rondelle sur la baie vitrée pour le joueur des Stars.



Price, qui devait profiter d'une journée de congé, a toutefois dû se montrer vigilant en plusieurs occasions. À la suite de cette victoire, le Canadien pourrait assurer sa place dans les séries jeudi, quand il accueillera les Panthers de la Floride.



« C'est certain que ce sera plaisant de confirmer notre place dans les séries éliminatoires, mais il ne faudra pas connaître une baisse de régime par la suite, a avisé Price, dont la performance lui a valu d'être choisi la première étoile.

« C'est un but que de prendre part aux séries, mais ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est d'aborder les éliminatoires sur une bonne lancée », a noté Price.



L'entraîneur Claude Julien a fait savoir après le match qu'Al Montoya avait légèrement aggravé une blessure qui l'ennuyait depuis un certain temps, mais que ce n'était rien de grave. Son cas sera réévalué sur une base quotidienne.

(Avec La Presse canadienne)