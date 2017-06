L'Impact vaincu 4-1 à Columbus

Partager

Solide en première demie contre le Crew, l'Impact a vu ses adversaires inscrire trois buts en deuxième demie et se sauver avec une victoire aisée de 4-1.

Federico Higuain (17e et 88e), Kekuta Manneh (70e) et Ola Kamara (72e) ont déjoué le gardien de l'Impact, Evan Bush.

Seul Anthony Jackson-Hamel a pu tromper la vigilance du gardien adverse.

L'Impact (4-5-6) a ainsi raté l'occasion de s'approcher à point du Crew (8-9-1) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est.

Le film de la rencontre

Le premier quart d'heure mène à peu d'ouvertures. Les deux équipes dirigent deux tirs vers le but adverse et aucun d'entre eux n'est cardré. Pas de carton jaune à l'horizon non plus. On s'observe.

Tout change à la 17e minute. Le Crew a droit à un coup franc juste devant la zone de réparation de l'Impact.

On pense que Jukka Raitala va le tirer du pied gauche, mais c'est Federico Higuain qui fonce et frappe le ballon du droit: le cuir passe au-dessus du mur et déjoue le gardien Evan Bush qui attendait le ballon d'un autre angle. Le 8e but de la saison de Higuain: 1-0 Crew.

L'Impact se lance aussitôt à l'attaque à la reprise. Hernan Bernardello alimente Blerim Dzemaili au centre qui décale sur le flanc droit à Anthony Jackon-Hamel dont le tir fait mouche. Deux minutes d'écoulées entre les deux buts. Un 5e but cette saison pour Jackson-Hamel.

Carton jaune à Hassoun Camara à la 34e minute. Kyle Fisher est secoué à la 35e minute et Jackson-Hamel l'est à son tour à la 41e. Et carton jaune à Justin Meram à la 45e. On s'en va à la pause.

En deuxième demie, Wandrille Lefèvre se paie une belle frappe croisée à la 57e minute qui oblige le gardien Zack Steffen à faire un bel arrêt.

Il faut attendre la 70e minute pour voir le prochain but. Lors d'une descente à deux joueurs, la défensive de l'Impact cafouille et Kekuta Manneh, arrivé depuis une minute dans le match, touche la cible. Et ça ne s'arrête pas là...

Deux minutes plus tard, cette fois, c'est Manneh qui fait un superbe centre et Ola Kamara tire en croisé afin de battre Evan Bush du côté le plus rapproché. Deux buts en deux minutes pour le Crew, c'est 3-1.

Matteo Mancosu, bien servi par Ignacio Piatti, se présente devant le gardien à la 83e minute, mais il a peu d'angle et le gardien repousse le ballon.

Et c'est terminé avec un 4e but du Crew à la 88e minute, le deuxième du match de Higuain.