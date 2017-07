L'Impact s'effondre en deuxième demie

Partager

Contre un adversaire plus redoutable, l'Impact a été incapable de faire un deuxième pas vers l'avant cette semaine.

Les joueurs de Mauro BIello avaient défait l'Union de Philadelphie 2-1, mercredi, mais le FC Dallas représente une bien meilleure formation, elle qui était arrivée à Montréal en deuxième position de l'Association de l'Ouest.

Le Bleu-blanc-noir n'a donc pas été en mesure de se rapprocher du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est.

Michael Salazar a touché la cible dans un troisième match de suite pour l'Impact (6-7-6), qui a encaissé un premier revers à domicile depuis le 13 mai (4-0-0). Cristian Colman a réussi un doublé pour le FC Dallas (9-3-7).

Ignacio Piatti (genou) et Patrice Bernier (sélection nationale) ont amorcé la rencontre sur le banc de l'équipe, mais ils étaient disponibles pour une première fois depuis le 27 juin. Piatti et Bernier ont fait leur entrée dans le match en même temps, à la 59e minute.

Le défenseur Laurent Ciman (hanche) n'était pas de la formation partante de l'Impact. Hernan Bernardello était absent en raison d'une blessure et non d'une suspension, qui a été annulée en raison de l'oubli de l'élimination d'un carton jaune à sa fiche pour son bon comportement au cours de cinq matchs d'affilée. Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau avaient obtenu congé après avoir participé à la Gold Cup au sein de l'équipe canadienne.

L'Impact sera de retour en action samedi, quand il rendra visite aux Red Bulls de New York.

La revanche de Colman

Le FC Dallas a multiplié les montées dangereuses en première demie, sans toutefois trouver le fond du filet.

Chaque fois que Hernan Grana ou Michael Barrios ont envoyé le ballon vers la surface de réparation montréalaise, leurs coéquipiers se sont butés au défenseur Kyle Fisher et à sa bande.

La plus belle occasion des visiteurs est survenue à la 21e minute. Avec le gardien Evan Bush dans une position vulnérable, Colman s'y est pris à deux reprises pour envoyer le ballon vers un filet ouvert.

L'arrière de l'Impact Daniel Lovitz a toutefois joué les héros en arrêtant le ballon avec sa tête sur la ligne des buts. Les reprises n'ont pas été très concluantes, mais le FC Dallas en avait long à dire à l'arbitre après la séquence, croyant que le ballon avait franchi la ligne.

Deux minutes plus tard, Salazar a rejoint Matteo Mancosu sur le flanc droit. Mancosu lui a ensuite renvoyé le ballon dans la surface des visiteurs et Salazar a fait fi de la couverture de Carlos Gruezo pour marquer de la tête.

Colman a eu droit à sa revanche tôt en deuxième demie, permettant au FC Dallas d'égaler les chances dès la 52e minute.

Les visiteurs ont réussi de bonnes combinaisons devant la surface montréalaise et Maximiliano Urruti a rejoint Colman au deuxième poteau grâce à un centre parfait qui n'a pu être contré par trois joueurs de l'Impact.

La défense montréalaise a à nouveau été surprise par Colman à la 62e minute. Gruezo a rejoint Colman derrière le défenseur Chris Duvall. Colman a maîtrisé le relais avec sa poitrine avant de se débarrasser de Bush avec une première touche du pied. Il n'a eu qu'à déjouer à nouveau Duvall sur son tir vers un filet ouvert.

Avec Piatti et Ballou Tabla de chaque côté, l'Impact a généré plusieurs menaces par la suite.

Le gardien Chris Seitz a sauvé le FC Dallas en stoppant un dangereux coup franc de Blerim Dzemaili pendant la 89e minute.

(Avec La Presse canadienne)