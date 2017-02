L'américain Michael Bradley, capitaine du TFC, s'en prend à Donald Trump

Partager

Petit-fils d’immigrants italiens, Bruce Arena dirige dans la sélection américaine plusieurs joueurs dont les parents sont nés à l’extérieur des États-Unis.

«Je crois que c’est triste parce notre sport est planétaire, a-t-il déclaré au Washington Post. Nous voyageons partout dans le monde. Nous rencontrons une diversité de gens et on se rend compte au final que ce sont tous des gens magnifiques.»

Bruce Arena n’est pas naïf au point de croire qu’il n’y a pas des gens mauvais partout dans le monde.

«Nous en avons aussi dans notre pays, mais la majorité ce sont des gens bien, a dit le sélectionneur. C’est formidable de pouvoir leur donner l’opportunité de faire partie de notre pays. Je ne crois pas que beaucoup d’Américains sont d’accords pour bannir les musulmans.»

Plusieurs de ses joueurs partagent l’opinion de Bruce Arena.

Ainsi le capitaine du Toronto FC, Michael Bradley, un abonné de la sélection américaine, y est allé lui aussi d’une charge à fond contre l’interdiction de séjours aux États-Unis de citoyens de sept pays musulmans.

Sur son compte Instagram, Bradley a raconté qu’il avait été pris par surprise lorsqu’un journaliste lui a posé la question sur les politiques de Donald Trump.

Estimant que sa réponse avait été trop timide, il a décidé de remettre les pendules à l’heure sur la question. Il s’est dit honteux de ne pas avoir montré plus de conviction.

«Lorsque Trump a été élu, j’espérais que le Président Trump serait différent du candidat Trump, que le discours xénophobe, misogyne et narcissique serait remplacé par une approche plus humble dans la direction du pays, a écrit Michael Bradley. Je me suis trompé. Le bannissement de musulmans est seulement un autre exemple de quelqu’un complètement déconnecté de notre pays et sur la bonne manière pour aller de l’avant.»

Avec cbssports.com et washingtonpost.com