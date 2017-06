John McEnroe: Serena Williams serait au 700e rang avec les hommes

Partager

Interrogé sur une statio radiophonique de Londres afin de parler de ses mémoires (You Cannot Be Serious) à venir, McEnroe a affirmé Williams serait « aux alentours de la 700e » position au classement mondial du tennis si elle jouait sur le circuit masculin.

McEnroe assure que Williams se veut « sans aucun doute » la meilleure joueuse de tous les temps, mais il est convaincu que « si elle jouait sur le circuit masculin, elle serait aux alentours de la 700e place mondiale. »



Celui qui est désormais analyste est d'avis que Williams pourrait battre certains joueurs masculins, mais « si elle devait jouer sur le circuit masculin tous les jours, ce serait une autre histoire. »



McEnroe a gagné sept titres du grand chelem en carrière. Williams en a remporté 23.