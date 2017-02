Jets 1 - Canadiens 1 (2ème période)

Première période

Le premier arrêt spectaculaire est survenu alors qu'il restait moins de 10 minutes à la première période. Carey Price a effectué un arrêt avec la mitaine aux dépends de Patrick Laine. Jets 0 - Canadiens 0

Andrei Markov a marqué le premier but de la rencontre, assisté de Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.(11:04). Il n'en était pas à son premier match avec le nouvel entraîneur. Jets 0 - Canadiens 1

Just some sweet passing from the @CanadiensMTL and we have our first goal of #HockeyDay in Canada. pic.twitter.com/dzMFx6bXIU