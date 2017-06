«Je veux démontrer au CH qu'il ne s'est pas trompé» - Poehling

Partager

«C’est un honneur d’avoir été repêché par une grande organisation comme les Canadiens, a déclaré Poehling à Martin McGuire et à Dany Dubé. C’est une organisation de prestige. Je suis un attaquant qui joue dans les deux sens de la patinoire. J’aime bien produire à l’attaque, mais sans tricher, c’est pour cela que plusieurs équipes me respectaient dont les Canadiens.»

Le jeune centre américain de 6 pi 2 po 177 lb a déclaré qu’il voulait être loyal envers l’organisation qui l’a repêché.

«Je veux faire ma marque. Cette organisation a pris un grand risque avec moi et je veux lui démontrer qu’elle ne s’est pas trompée», a-t-il dit.

Poehling a mentionné qu’il aime la pression et qu’il veut être le gars à qui on fait appel dans les moments importants.

Selon Dubé, les chiffres du premier choix des Canadiens ne sont pas très éloquents (sept buts et six aides en 35 matchs) avec la formation de l’Université de St. Cloud State du Minnesota, mais il faut comprendre qu’il affrontait des joueurs beaucoup plus âgés que lui.

Mais quand il a joué contre des jeunes de son âge, il a fait ouvrir les yeux à bien du monde, a ajouté notre analyste.

Poehling était le plus jeune joueur à évoluer dans la NCAA la saison dernière. Il est qualifié par différents recruteurs de joueur intelligent sachant se servir de son corps et pouvant créer des occasions de marquer dans les moments importants.

(Avec la collaboratioin de La Presse Canadienne)