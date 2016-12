«J'étais simplement en colère» - Carey Price

Partager

(98,5 Sports) - Carey Price n'avait pas souhaité rencontrer les médias vendredi soir après que son entraîneur l'eût sorti du match. Il avait retrouvé son flegme habituel à l'issue de sa 250e victoire en carrière avec le Tricolore. Price a fait face à 21 tirs dans le match, réalisant 20 arrêts.

Le grand gardien a d’abord fait valoir que ce n’était pas seulement pour lui que c’était important de rebondir après la performance de vendredi contre les Sharks, mais que c’était l’affaire de toute l’équipe.

«Je n’avais aucun doute quant à la résilience de cette équipe et la manière dont on allait rebondir a d’abord dit Carey Price. Ça fait du bien de venir ici et de remporter une grosse victoire.»

Il a tout de même raconté comment il s’est remis en condition psychologique pour disputer la rencontre contre les Capitals.

«Il faut retrouver la concentration, a-t-il expliqué. Avoir une bonne nuit de sommeil et retrouver la routine des matchs, ne rien changer. Quand on passe des moments difficiles, il faut croire en ses moyens, croire en soi.»

Pour ce qui est du regard qu’il a lancé vers le banc des joueurs et son entraîneur Price a dit les choses simplement et a réfuté du revers de la main toutes les interprétations.

«J’étais simplement en colère, a-t-il dit dans un sourire. Je crois que personne ne peut m’en vouloir étant donné la situation. J’étais en colère contre moi, contre tout le monde.»

En homme mature qu’il est devenu, Price estime qu’il n’y a aucun problème entre lui et le personnel d’entraîneurs.

«Tout est correct, a-t-il affirmé. On est tous des professionnels. On comprend tous que le hockey est sport émotif et quelques fois il y aura des désaccords, mais en fin de compte on retourne travailler pour faire le boulot.»

Pour ce qui est du match Price s’est dit impressionné que l’équipe n’ait concédé que 20 tirs à une offensive aussi puissante que celle des Capitals.

«On travaillé très fort en défensive, a-t-il constaté. C’est une équipe très forte offensivement et on a fait tout un travail pour contenir leurs attaques.»

Celui qui est au 4e rang dans la hiérarchie historique des Canadiens au chapitre des victoires a voulu mettre les choses en perspectives.

«Pour moi, c’est seulement une autre victoire, a-t-il fait remarquer. Je ne pense pas beaucoup à ces choses-là.»