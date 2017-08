«Il y a peut-être un milliard de personnes qui seront au rendez-vous» - Ray Lalonde

Partager

Une chose est certaine c’est déjà une réussite totale du point de vue affaires, de la promotion, à la mise en marché, aux ventes de billets et jusqu’ici aux ventes pour la télévision à la carte partout à travers le monde.

Ray Lalonde, spécialiste de marketing sportif, et collaborateur régulier aux Amateurs de sports a livré ses commentaires à Mario Langlois, vendredi en début de soirée.

Il estime que les promoteurs ont fait jusqu’ici, avec toutes les opérations de marketing, un travail remarquable afin de positionner ce combat comme peut-être l’événement sportif le plus important de l’année.

Même si la très grande majorité des observateurs, des amateurs de boxe et même d’arts martiaux mixtes (MMA) estiment que McGregor a très de peu chances de l’emporter, les promoteurs ont réussi à vendre le face-à-face entre un grand champion de boxe invaincu et un des plus redoutable combattant en MMA comme un étant un combat de boxe légitime.

«En emmenant les personnalités, les personnages (Mayweather et McGregor), alors là il y a un show, affirme Ray Lalonde. Il y a un événement gigantesque, interplanétaire qui va peut-être aller chercher un milliard d’individus qui vont regarder ce combat; c’est phénoménal.»

Un aspect sur lequel les organisateurs ont tablé est la rivalité entre le monde de la boxe et le MMA, en pleine croissance. La nouvelle génération d’amateurs de sports de combat voit souvent la boxe comme un sport ringard qui manque d’action tandis que le MMA permet aux combattants de s’exprimer dans plusieurs techniques de combat.

«C’est Mayweather qui a tout à perdre, estime Ray Lalonde. Il y a de la motivation du côté de Mayweather. Il peut atteindre le record de 50-0 est prendre sa retraite, empocher 350 M $ pour un combat de 36 minutes.»

De l’autre côté presque tout le monde s’attend à une défaite de Conor McGregor.

«Il n’a rien à perdre, affirme-t-il. La Ultimate Fighting Championship (UFC) se donne une plateforme encore plus forte de défier la boxe. La boxe prend un risque.»

S’il fallait que McGregor, qui n’a jamais livré de combat de boxe professionnel vienne à bout de celui qui est considéré comme le meilleur boxeur des 20 dernières années, ce serait un coup terrible à la crédibilité du noble art.

«Même si on considère ça comme un évènement un peu loufoque, il y a peut-être un milliard de personnes qui seront au rendez-vous, a réitéré Lalonde.»

L’analyste en finances du sport estime que les revenus totaux pourraient être au de-là de 750 millions $, incluant les droits de PPV du réseau Showtime, féroce rival de HBO, et les revenus de la vente de PPV et des billets au T-Moble Arena de Las Vegas, les commandites internationales, les droits internationaux de télévision.