«Il y a beaucoup plus de duels au milieu de terrain» - Bernier

Est-ce intéressant pour les joueurs de l’Impact de jouer au soccer au Yankee Stadium?

« C’est sûr que quand tu arrives, c’est un stade mythique de baseball, quand tu connais l’histoire des Yankees », note le capitaine Patrice Bernier qui était l’invité à Derek le midi.

« Au point de vue du soccer, c’est le terrain le plus petit dans la ligue. Le plus étroit. Il y a une configuration particulière par rapport des autres stades, car la plupart d’entre eux ont une configuration spécifique au soccer. Honnêtement, ce n’est pas le stade où j’aime le mieux jouer.

« Comme le terrain est plus compact et étroit, le jeu est beaucoup plus direct. Il y a beaucoup plus de duels au milieu de terrain. »

Quelles consignes Bernier donnerait-il à un coéquipier qui n’a jamais joué là-bas?

« Parce que le terrain est étroit, les choses viennent beaucoup plus vite. Un joueur n’a pas autant de distance à couvrir pour fermier l’espace. Il faut être très alerte, parce que le ballon bondit des deux bords et qu’il s’agit d’une bonne équipe en transition. Et enfin, il y a les conditions météorologiques. Il faut jouer de prudence. Avec la neige possible terrain va peut-être être boueux. »