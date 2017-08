«Il ne doit pas s'attarder aux choses qu'il ne contrôle pas» - Bernier

Partager

Mardi matin, pour une deuxième journée d'affilée, le jeune Tabla ne s’est pas présenté au Centre Nutrilait pour l’entrainement, et ce, sans même en avertir le club.

Pourtant, lundi après-midi, Tabla avait discuté avec l’entraineur Mauro Biello qui était convaincu qu’il serait de retour mardi, mais ce ne fut pas le cas.

« Oui je suis surpris. Je lui ai parlé dans mon bureau hier et j’étais persuadé qu’il serait ici aujourd’hui. Je suis déçu de la situation. Nous avons un gros match samedi et je voulais éviter les distractions. J’en parle aujourd’hui, mais je ne veux revenir là-dessus tous les jours. J’espère qu’on pourra trouver une solution. »

Tablou désire quitter l’Impact, mais contrairement à ce que dit son agent, le directeur technique de l’Impact Adam Braz a indiqué qu’il n’a reçu qu’une seule offre et qu’elle venait d’un club de deuxième division.

« Nous ne sommes pas fermés à l’idée de vendre Ballou, mais nous n’avons reçu qu’une seule offre et elle était clairement insuffisante. La ligue, qui a ses standards pour ce type de transfert a jugé la même chose. Par ailleurs, le timing n’est pas bon pour nous. Nous sommes dans une course aux séries et nous avons besoin de lui. On aimerait le garder pour l'instant ».

L’Impact a informé la Ligue de la situation et attend les directives de la MLS.

Un contrat qui pourrait s’éterniser

Braz a confirmé aux médias que Tabla avait un contrat valide jusqu’à la fin de 2018, mais que le club possédait ensuite trois années d’options exclusives au club.

Ce qui veut donc dire que l’Impact, s’il le désire, peut garder Tabla à Montréal pour encore plus de quatre ans.

Selon l’agent de Tabla, qui a parlé au collègue Romain Schué de RNC Média, l’Impact avait fait une promesse au joueur. Celle de négocier en bonne et due forme un transfert vers l’Europe quand le moment sera venu.

« Je pense que dans le cas de Ballou, tout ce qu’il a à faire c’est de jouer et un transfert vers l’Europe deviendra naturel. »

Il ne faut pas oublier que Joey Saputo possède aussi son équipe en première division italienne, celle de Bologne. Selon Braz, il ne serait pas possible d’envoyer Ballou à Bologne tout de suite. Le club italien dispose de presque tout son effectif et il y a des contraints pour ce qui est des joueurs étrangers.

Bernier, l’intermédiaire

Le capitaine de l’Impact Patrice Bernier, qui joue un peu le rôle de grand-frère auprès de Tabla a l’intention de contacter le jeune joueur pour lui faire comprendre la situation.

« Je vais l’appeler pour tenter de lui parler et lui faire comprendre que nous avons besoin de lui. Je veux aussi qu’il comprenne qu’il ne doit pas s’attarder aux choses qu’il ne contrôle pas. Il doit montrer sur le terrain ce qu’il est capable de faire et le reste va finir par se régler. »

Il n’est toujours pas clair en ce moment si le jeune Ballou se présentera ou non à l’entrainement de mercredi.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports