«Il n'y avait pas beaucoup d'espace» - Max Pacioretty

« Il y avait beaucoup de bois sur ce lancer. C’était un bon tir, a dit Carey Price. Je n’ai pas vraiment cru à ce moment que ça allait faire la différence dans le match. Mais il faut donner le mérite aux Rangers. Ils ont bien joué et Lundqvist a été exceptionnel. »

Et dans un match de séries, il y a aussi nettement moins d’espace sur la patinoire, ce qu’a reconnu le capitaine Max Pacioretty.

« Ce fut un match âprement disputé où les deux gardiens ont excellé, a dit Pacioretty. Quand on pense au nombre de fois où l’on était à découvert et que les couloirs de tirs se refermaient très rapidement… On a dirigé de bons tirs sur Lundqvist, mais on n’a pas su saisir les retours.

« Il n’y avait pas beaucoup d’espace sur la patinoire. On espère créer plus d’ouvertures avec notre vitesse au prochain match. »

« Les joueurs du Canadien ont convergé beaucoup vers le centre, mais sans succès, note Dany Dubé, l’analyste du 98,5 Sports. Ils sont demeurés le long des bandes, cloués par les défenseurs de l’équipe adverse. »

Shea Weber a joué un bon match à la ligne bleue, transportant souvent la rondelle dans le territoire des Rangers. Mais certains de ses collègues ont connu un match difficile, particulièrement Nikita Nesterov et Nathan Beaulieu en deuxième période. Le colosse du Canadien croit qu’il faudra simplifier l’approche.

« Globalement on a joué un bon match. Il faudra resserrer un peu le jeu, faire preuve de plus de discipline, notamment en zone offensive où l’on a écopé de pénalités (Danault, Gallagher, deux fois). Il va falloir faire un peu de ménage et placer plus de joueurs devant (Lundqvist) ».

