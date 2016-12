Gros défi pour les Canadiens au retour de la pause de Noël

Partager

Le 23 décembre 2016, les Canadiens de Montréal ont amorcé leur plus long voyage de la saison en affrontant les Blue Jackets de Columbus. L’équipe américaine a gagné 2-1. Le Canadien n'a donc pas été en mesure de venger son cuisant revers de 10-0, le 4 novembre.

Les Montréalais poursuivront leur périple jusqu’au 7 janvier 2017.

À la suite de son match face au Lightning, le 28 décembre, le Tricolore rendra visite aux Panthers de la Floride, le 29 décembre, les Penguins de Pittsburgh, le 31 décembre, les Predators de Nashville, le 3 janvier, les Stars de Dallas, le 4 janvier, puis les Maple Leafs de Toronto, trois jours plus tard.

Les Canadiens joueront devant leurs partisans le 9 janvier, contre les Capitals de Washington.

C'est donc dire que les joueurs montréalais entameront mercredi une séquence de matchs éreintante.

L’an dernier, un voyage similaire s’était avéré très décevant pour les Canadiens de Montréal qui avaient récolté seulement deux victoires en 8 rencontres (2-6-0). En fait, cette poignée de revers avait été annonciatrice d’une chute impressionnante du Tricolore vers le bas du classement général. Espérons pour les amateurs de la formation montréalaise que celle-ci connaîtra un meilleur sort cette saison-ci.

Le défi est de taille pour les Canadiens, qui sont décimés par les blessures ces derniers temps. Mentionnons que les attaquants Alex Galchenyuk et David Desharnais rateront encore plusieurs semaines d'activités en raison de blessure.

Galchenyuk s'est blessé dans une rencontre face aux Kings de Los Angeles, début décembre. Desharnais a pour sa part subi sa blessure un peu plus tôt lors d'un match face aux Blues de St Louis. Les joueurs Andrew Shaw, Greg Pateryn et Andrei Markov (cas incertain) sont aussi blessés.

Bien que le gardien Carey Price offre généralement d'excellentes performances depuis le début de la saison, il ne pourra pas remporter les victoires seul. Il aura besoin de meilleurs rendements de la part de certains attaquants, dont Brendan Gallagher (5 buts et 12 mentions d'aide en 34 matchs) et Tomas Plekanec (3 buts et 13 mentions d'aide en 34 matchs).



Les matchs au programme des Canadiens lors de ce long voyage à l'étranger

23 décembre 2016- Montréal à Columbus (Les Canadiens ont perdu 2-1)

28 décembre 2016- Montréal à Tampa Bay

29 décembre 2016- Montréal en Floride

31 décembre 2016 - Montréal à Pittsburgh

3 janvier 2017- Montréal à Nashville

4 janvier 2017 - Montréal à Dallas

7 janvier 2017 - Montréal à Toronto