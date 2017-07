Grigorenko rentre chez lui

Partager

Après des séjours infructueux à Buffalo et au Colorado, l'attaquant de 23 a décidé de poursuivre sa carrière avec le CSKA de Moscou dans la KHL.

Il a paraphé une entente de trois saisons.

Voué à une belle carrière après avoir connu de bonnes saisons avec les Remparts de Québec, repêché au 12e rang en 2012, il n'a jamais réussi à s'imposer dans la LNH.

L'an dernier, Grigorenko a inscrit dix buts et 13 mentions d'aide en 75 matchs, et a totalisé 22 buts et 64 points en 217 matchs dans la LNH.