Fournier ne croit pas que Markov veut déménager pour un an ou deux

«Si on avait fait signer un contrat à un Fowler (Cam) j’aurais dit que le dossier est clos, a déclaré l’animateur de Bonsoir les sportifs à Martin McGuire. Markov peut encore jouer une autre saison avec Weber, mais lui faire signer un contrat de deux ans à six millions, cela compliquerait les choses au point de vue du plafond salarial la saison prochaine.»

Fournier estime que même pour un an, six millions $ c’est beaucoup pour Markov, même s’il a rendu de nombreux services aux Canadiens.

L’ex-arbitre a rappelé que Markov avait été repêché au 162e rang (sixième ronde) en 1998. Le défenseur russe a toujours porté le chandail des Canadiens avec lesquels il a marqué 119 buts, a amassé 453 aides et a disputé 990 matchs répartis en 16 saisons.

«C’est quelque chose, a imagé le populaire animateur. Dans le plein fond, Markov veut finir sa carrière à Montréal. Je ne pense qu’il voudrait déménager pour un an ou deux et se retrouver ailleurs.»

Fournier ne croit pas que le bras de fer que joue Bergevin altérera les relations entre l’expérimenté défenseur et l’organisation.

«Le CH n’a pas protégé Plekanec au repêchage spécial à l’entrée de Vegas dans la LNH. Markov n’a pas à être blessé, c’est la game. Markov est un vénérable, l’organisation l’apprécie puisqu’on lui offre un contrat d’un an.»

Finalement, Fournier croit que Markov va s’entendre avec les Canadiens et que la porte n’est pas fermée aussi dans les négociations avec Alexander Radulov.

