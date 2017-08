Filo a croisé plusieurs vedettes du sport à la Coupe Rogers

Partager

Jeremy Filosa, reporter sportif polyvalent au 98,5 sports était sur place pour traquer les vedettes du monde du sport venues encourager les joueurs.

Il a raconté sa journée à Jérémie Rainville aux Amateurs de Sports, lundi en début de soirée.

«On a vu plusieurs vedettes et personnalités, moi je m’intéressais bien sûr aux personnalités sportives, a dit Filosa. J’ai croisé Wayne Gretsky, quelques joueurs de l’Impact, Ignacio Piatti et Hernan Bernardello, on a vu Bruny Surin, Mikael Kingsbury.»

Jeremy Filosa a fait de courtes entrevues avec ces athlètes passionnés de tennis.

Wayne Gretzky

«C’est l’occasion de voir du tennis et mon fils joue au baseball à Trois-Rivières, c’est un beau voyage en famille.»

«Je connais Milos (Raonic) depuis plusieurs années, il a été bon pour le Canada et le tennis.»

Gretzky aimerait bien voir un canadien en final mais il n’a pas voulu se mouiller quant à un affrontement entre Rafael Nadal et Roger Federer.

Ignacio «Nacho Piatti»

Le meilleur joueur de l’Impact a révélé être un grand admirateur de Roger Federer

Concernant le dossier Ballou Tabla : ¸selon ESPN, l’Impact aurait reçu des offres d’au moins deux clubs anglais.

«C’est une jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. C’est un très grand joueur. J’espère qu’il est bien ici à Montréal. »

Bruny Surin

«Moi je suis un fan (de tennis) depuis plus de 20 ans, Ç’a eu une influence; mes deux filles ont joué. Ça demande beaucoup d’investissement en temps et en argent. C’est un très beau sport; tu peux joueur jusqu’à 65 et plus.»

Sur la victoire de Justin Gatlin contre Usain Bolt aux mondiaux d’athlétisme à Londres :

«J’ai eu le cœur brisé, j’étais déçu du scénario. Gatlin a un passé un peu sombre, mais quand même, c’était plate pour Bolt. À la limite si ç’avait été le jeune américain Coleman on aurait dit : c’est la relève.»

«J’ai vu un athlète (Bolt) inquiet»

Médaillé d’argent aux Jeux de Rio, derrière Usain le Canadien Andre De Grasse a déclaré forfait avant les mondiaux en raison d’une blessure.

«Même si l’an prochain il devient champion du monde, il va toujours se dire, j’e n’ai pas battu Bolt, qui a peut-être été son idole. C’est fini, faut vivre avec.»

Mikael Kingsbury (champion du monde des bosses en ski acrobatique)

«J’aime ça les événements à Montréal. J’aime ça aller voir l’Impact, j’adore aller voir les Canadiens. Surtout quand les gars sont à Montréal, j’aime ça venir au tennis. J’ai raté la F1, mais j’aime ça être dans les événements sportifs le plus souvent possible.»

«J’aimerais ça voir Milos (Raonic) gagner mais Federer, c’est une légende, c’est une de mes idoles.»

«Je reviens de la France, je m’en vais en Espagne dans une semaine, j’essaie de retrouver les feelings sur la neige. Je m’en vais en Australie dans une semaine. Là on va avoir une piste complète et je vais pouvoir recommencer à skier à 100%, pour me préparer pour la saison qui s’en vient et pour les Jeux olympiques.»