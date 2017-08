Federer fait vendre 4600 billets en 48h

Partager

Très bon public sportif, Montréal et le Québec ont réagi très vite et avec encore plus d’enthousiasme à la confirmation de Federer, qui officialisait mardi sa présence à la Coupe Rogers, sa première depuis 2011, quand même.

Un texte de Mario Brisebois

Je vous dis qu’il fait « chaud » à la billetterie depuis l’annonce de la nouvelle et Eugène Lapierre a de quoi afficher son sourire des meilleurs moments du tennis.

On est très occupé, lire débordé, au service des ventes du Stade Uniprix.

«À la suite de l’annonce, nous avons vendu 4600 billets», a fait savoir Paola Toribio, directrice de la billetterie, à propos des retombées immédiates.

«Et ça continue... Nos téléphones ne cessent de sonner. Notre site Web est en feu aussi», a précisé Toribio.

Enfin, Federer est attendu à Montréal, samedi, et à moins d’un changement, il n’arrivera pas avec sa famille pour les prochaines semaines en Amérique d’ici Flushing Meadows.

Revenus supplémentaires de 250 000$

Peut-on parler d’une fièvre Federer envers celui qui défie son acte de naissance en continuant d’épater le tennis et l’ensemble du sport avec ses deux titres de grands chelems (Australie et Wimbledon) à l’approche des 36 ans qu’il célèbrera mardi?

Chose certaine, on peut évoquer un sprint record aux ventes dans les 37 ans d’histoire des grands tournois internationaux à Montréal.

En toute réalité, sachez qu’il n’y avait pas eu 4000 spectateurs au total de la semaine au premier rendez-vous du parc Jarry en... 1980, un indicateur des immenses progrès du tennis.

Toujours dans le département des chiffres, sachez que le large sourire de l’ami Lapierre vaut 250 000$, soit la valeur estimée des ventes de Tennis Canada grâce à la venue du Suisse.

Tant mieux lorsqu’on sait que l’argent va entièrement au développement.

Osheaga veut aussi Shapovalov

Sans être Federer, évidemment, Denis Shapovalov est aussi populaire à sa façon dans le groupe des «jeunes loups».

De fait, les demandes pour le gagnant de trois tournois québécois cette année, deux à Gatineau et un à Drummondville, ne finissent plus sur le site et à l’extérieur.

La preuve : même les gens d’evenko ont réclamé Shapovalov (avec Vasek Pospisil) pour l’ouverture d’Osheaga, en fin de semaine.

«Je me sens comme le gars de la Ligue nationale de hockey responsable du calendrier qui doit jongler avec les spectacles et autres activités pour parvenir à placer 82 matchs de hockey entre tout ça», a ironisé Martin Laurendeau, l’entraîneur de Shapovalov, aussi habile avec les images que pour gérer la situation.

Shapovalov possède une marge de manœuvre, car son premier match sera mardi après-midi.

De plus, son grand copain Félix Auger-Aliassime viendra en soutien pour les sorties publiques, notamment lundi pour le 10e anniversaire de cette très productive pépinière du sport canadien qu’est devenu le Centre national de Montréal.

Les occupations parallèles montrent les progrès du tennis de chez nous sur les courts et dans la collectivité.

«Tant mieux, parce qu’à mes années de joueur, nous n’avions ni entraîneur, ni agent », a dit Laurendeau.

Première en six ans

Voir Rafael Nadal et Federer classés numéro un et deux à Montréal représente une première sur le Circuit Masters 1000 de l’ATP World Tour depuis Monte-Carlo, en 2011.

Nadal est déjà en ville. David Goffin, Jo-Wilfried Tsonga (il était l’invité spécial au tirage, vendredi) et Richard Gasquet sont aussi arrivés.

Rafa ne s’est pas entraîné une, mais deux fois.

À moins d’un changement, Federer devrait pour fouler le Court central vers 17 h, samedi.

Bain de foule pour Jonathan Drouin

Parmi les choses que font très bien Lapierre et son monde à Montréal, il y a le maintien du week-end de la famille du Lait.

En plus des étoiles en action pour leurs entraînements et les qualifications, il y aura samedi et dimanche le volet animation (jeux, maquillages, animation, y compris un match de hockey-balle avec des joueurs de la LNH) et autographes pour les enfants.

Jonathan Drouin endossera pour la première fois le chandail des Canadiens devant le grand public du tennis. C’est à 14 h samedi avec les Huberdeau, Burrows et Roussel contre des joueurs de tennis.

Le plus méritoire de la programmation est que l’accès est gratuit pour les deux jours, ce qui est toujours et de plus en plus apprécié.

L’an dernier, la foule a dépassé les 40 000 visiteurs de tous les âges.