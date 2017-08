«Federer à Montréal, c'est le hold-up de l'année» - Hélène Pelletier

Partager

Il s'agira de sa première participation au tournoi montréalais depuis 2011.

"Je suis heureux de revenir à Montréal, surtout que je n'ai pas eu la chance de jouer là-bas depuis plusieurs années, a mentionné Federer. La saison 2017 est très excitante et j'ai hâte de retourner sur le terrain et jouer sur le circuit de l'ATP."

Federer peut effectivement se vanter d'avoir connu beaucoup de succès depuis le début de l'année 2017. Il a remporté les Internationaux d'Australie et Wimbledon, ses 18e et 19e titres du Grand Chelem en carrière.

Le Suisse de 35 ans occupe le troisième rang mondial, derrière Andy Murray et Rafael Nadal.

Federer sera en quête d'un troisième titre à la Coupe Rogers, mais d'un premier à Montréal. Il avait décroché les grands honneurs à Toronto, en 2004 et en 2006.

Le directeur du tournoi, Eugène Lapierre n’est pas peu fier de sa prise.

«Il nous avait tenu un peu sur le qui-vive, a-t-il dit à Jérémie Rainville aux Amateurs de sports, mardi en fin d’après-midi. Dans la formule des tournois Masters, tout le monde est inscrit d’office, sauf pour les grandes vedettes qui à l’occasion peuvent décider de ne pas jouer.»

L’objectif de Federer n’est plus d’accumuler les victoires dans les Masters, mais de conquérir un 20e titre du Grand Chelem. Ce qui pourrait arriver dès cette année avec le US Open qui commencera le 28 août.

«Pour Federer c’est une question de calculs, à savoir combien de matchs il doit jouer pour se préparer et combien de repos il doit avoir entre les tournois, a expliqué Eugène Lapierre. Il y a deux grands tournois l’été, avant le US Open : celui de Montréal, et Cincinnati qui suit tout de suite après.»

Federer a choisi de participer aux deux tournois cette année, lui qui avait fait l’impasse sur la saison de terre battue, incluant les Internationaux de France à Roland-Garros.

Lapierre a eu des discussions à plusieurs reprises avec l’agent du Suisse depuis sa victoire à Wimbledon.

«C’est énorme pour le rayonnement du tournoi au niveau international, affirme Lapierre

Hélène Pelletier qui commente les tennis au 98,5 Sports et qui est analyste à RDS se réjouissait de cette nouvelle, d’autant qu’en raison de la gestion de son calendrier de tournois, elle aurait cru que Federer privilégierait Cincinnati au détriment de Montréal.

«C’est extraordinaire comme nouvelle, s’est-elle exclamée. Je suis étonnée, mais tellement heureuse qu’on soit capable de convaincre Roder Federer de venir à Montréal une première fois depuis 2011. Je ne sais pas ce qu’Eugène Lapierre a dit à l’entourage de Federer pour le convaincre de venir à Montréal, mais c’est le hold-up de l’année.»

Avec la Presse canadienne