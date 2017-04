Enfin du soleil et du gazon pour l'Impact en Californie

Partager

Un texte de Jeremy Filosa

C’est peut-être pour cette raison que les joueurs et l’entraîneur Mauro Biello sont bien heureux de quitter pour la Californie mercredi, en vue du match de vendredi face au Galaxy de Los Angeles.

« On espère retrouver le soleil et le gazon, a lancé, en riant, Biello. Deux choses importantes quand on joue au soccer. »

Non, les débuts de saison ne sont pas évidents pour l’Impact qui s’en tire quand même bien n’ayant subi qu’une seule défaite au final.

La bonne nouvelle, c’est que ce match en Californie marquera le dernier voyage avant l’ouverture officielle du Stade Saputo. Montréal débute la saison jouant quatre de ses cinq premiers matchs sur la route.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’Ignacio Piatti ne sera pas du voyage, lui qui soigne toujours sa blessure à l’aine.

Laurent Ciman et Patrice Bernier sont plus près d’un retour dans le onze partant, mais il n'y a toujours rien de confirmé dans leurs cas pour l’instant.

Qui dit vrai?

Ambroise Oyongo a montré du doigt son équipe nationale du Cameroun la semaine dernière, indiquant qu’il n’avait pas de billet de retour de la Belgique après s’être aligné pour son pays.

Les dirigeants du club africain ont indiqué publiquement qu’Oyongo avait bel et bien un billet d’avion, mais que ce dernier avait délibérément refusé de monter à bord du vol.

« Il y a eu un malentendu. J’avais un billet pour partir en matinée. J’avais demandé qu’on change mon billet pour un vol en après-midi. Je n’ai pas eu de nouvelles de leur part et je me suis senti abandonné. J’étais sous l’impression qu’il y avait des vols en après-midi, mais il n’y en avait pas. »

C’est finalement l’Impact qui a déboursé les frais pour rapatrier le défenseur, coincé à Bruxelles.

Oyongo est arrivé 48 heures avant le match face au Fire et n’a pas été utilisé par Biello. L’entraîneur jure que la décision de ne pas le faire jouer n’était pas de nature punitive.

« Il venait de faire un long voyage et il n’avait pas pratiqué avec nous de la semaine. C’est pour cette raison que j’ai pris cette décision. »

Une défensive amochée

Étant donné le carton rouge écopé par Victor Cabrera à Chicago, l’Impact comptera encore une fois sur une ligne défensive improvisée, surtout si Ciman n’est pas apte à jouer.

Notons que Wandrille Lefèvre n’est pas non plus à 100% et s’entraînait en solo en gymnase mercredi matin.

Depuis le début de la saison, la ligne défensive a été éprouvée. Cabrera a été blessé, suspendu et a été victime de crampes. Hassoun Camara a aussi été suspendu tandis que Lefèvre malade. Ciman est blessé et Oyongo abandonné en Europe.

Heureusement, les nouveaux venus Daniel Lovitz et Chris Duvall font du bon travail en renfort.

L’Impact s’envole vers la Californie en fin d’après-midi.

Le match face au Galaxy vendredi soir sera radiodiffusé dès 22h30, soit immédiatement après le match de hockey des Canadiens face au Lightning.