Encore un match à l'étranger pour l'Impact

Sans Ambroise Oyongo et Daniel Lovitz, tous deux blessés au genou, l'entraîneur Mauro Biello va utiliser Chris Duvall du côté gauche face au Crew. L'entraîneur revient à un schéma 5-3-2 pour cette rencontre.

Avec une victoire, l'Impact (4-4-6) s'approchera à un point du Crew (7-9-1) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. De plus, l'Impact a trois matchs en main sur son rival.



Toutefois, le MAPFRE Stadium n'a pas été particulièrement accueillant pour le Bleu-blanc-noir au cours des ans. L'Impact n'a qu'une victoire et deux matchs nuls à ses huit dernières visites.