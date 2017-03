En direct : Canadiens 3 - Panthers 1, 2e période

Partager

La rencontre est radiodiffusée sur le réseau Cogéco Média avec Martin McGuire à la description et Dany Dubé à l'analyse.

Les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien jouent sans le défenseur Jordie Benn, qui est affligé d’une blessure mineure. Il est remplacé par Brandon Davidson.

L'attaquant Torrey Mitchell, pour sa part, a été retranché au profit d’Andreas Martinsen. Mitchell rate un premier match cette saison.

C’est Carey Price qui garde le filet du Tricolore. Il dispute sa quatrième partie de suite. Rappelé de la Ligue américaine, c’est Charlie Lindgren qui est le gardien réserviste des Canadiens. Al Montoya est blessé.

De l’autre côté de la patinoire, c’est Reto Berra qui garde le but des Panthers. Roberto Luongo est sur le carreau.

Notons que l'attaquant Aleksander Barkov, blessé, n'est pas en uniforme.

Description du match en direct

Première période

À 18:40, Max Pacioretty prend le premier lancer de qualité du match.

Une minute plus tard, Andrew Shaw et Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen manquent deux très belles occasions de marquer.

Les Canadiens commencent le match avec vigueur.

Paul Byron marque son 21e but de la saison grâce à une passe dans l'enclave de Nathan Beaulieu, à 12:36. Canadiens 1 - Panthers 0.

À 10:56, Dwight King frappe le poteau à la suite d'une belle manoeuvre individuelle.

34 secondes plus tard, Tomas Plekanec marque (9e) un joli but après avoir lui-même préparé le jeu en entrée de zone des Panthers. Brendan Gallagher et Alexei Emelin obtiennent des mentions d'aide. Canadiens 2 - Panthers 0.

Paul Byron (22e), encore lui, fait dévier une belle passe de Nathan Beaulieu dans l'enclave et marque son deuxième but de la soirée. Les deux joueurs entraient dans le territoire adverse à pleine vitesse. Canadiens 3 - Panthers 0. Brendan a déjà trois mentions d'aide dans cette rencontre.

Quant à Nathan Beaulieu, il est en feu, ce soir.

Tirs au but:

Canadiens : 17 - 0 - 0: 17

Panthers: 9 - 0 - 0: 9

Deuxième période

C'est indéniable: l'impossibilité pour les Panthers de participer aux séries affecte leur rendement sur la patinoire. Les visiteurs jouent sans grande conviction.

La première pénalité est accordée au défenseur des Panthers, Mark Pysyk, quand il fait trébucher Gallagher, à 16:21.

Peu de temps après, Carey Price stoppe Derek MacKenzie qui s'était sauvé seul avec la rondelle, en désavantage numérique.

À 12:56, Max Pacioretty est puni pour 4 minutes (rudesse et avoir accroché) tandis que Jonathan Marchessault est chassé pour 2 minutes (rudesse).

Soudainement, la frustration gagne les joueurs des deux équipes qui se bousculent çà et là sur la glace.

Shea Weber est puni pour avoir donné un coup de bâton à Jason Demers, à 12:17. À la défense de Weber, Demers l'avait auparavant plaqué par-derrière.

Les Panthers joueront à 5 contre 3 pour plus de 80 secondes. Or, les Canadiens réussiront à résister à cette double infériorité numérique.

Sans avertissement, les Panthers réduisent l'écart à deux buts lorsque Reilly Smith (15e) prend un puissant tir du poignet entre les jambières du gardien des Canadiens. Canadiens 3 - Panthers 1. Juste avant, Jussi Jokinen lui avait servi une superbe passe à l'entrée de la zone du Tricolore.

Quand Alexei Emelin frappe de manière vicieuse (du coude) Derek MacKenzie, Shawn Thornton (chassé pour rudesse) fonce sur le défenseur des Canadiens pour venir à la défense de son coéquipier.

Steve Ott, qui s'est mêlé à la dispute, a finalement obtenu quant à lui deux minutes pour rudesse et dix minutes d'inconduite anti-sportive.

Bref, l'équipe de la Floride bénéficie d'un avantage numérique d'un homme durant deux minutes, à 8:45.